Многодетными стали 652 семьи в Приморском крае

Например, в находкинском роддоме помогли родиться 14 малышам: пяти мальчикам и девяти девочкам. Среди новорожденных четыре крохи стали третьими детьми в семье, а одна девочка — четвертой. Всего же с начала года 652 семьи в Приморье пополнились до многодетных. Самый пик пришелся на середину февраля: с 9 по 15 число родились 52 третьих ребенка. А самым «плодовитым» месяцем стал январь — тогда на свет появились 213 третьих малышей.