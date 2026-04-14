Многодетными стали 652 семьи в Приморском крае

В роддомах Приморского края за последнюю неделю на свет появились 219 новорожденных — 114 мальчиков и 105 девочек. Статистика, как всегда, радует: парней чуть больше, чем принцесс. А в некоторых роддомах свои рекорды. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток.
Например, в находкинском роддоме помогли родиться 14 малышам: пяти мальчикам и девяти девочкам. Среди новорожденных четыре крохи стали третьими детьми в семье, а одна девочка — четвертой. Всего же с начала года 652 семьи в Приморье пополнились до многодетных. Самый пик пришелся на середину февраля: с 9 по 15 число родились 52 третьих ребенка. А самым «плодовитым» месяцем стал январь — тогда на свет появились 213 третьих малышей.
Врачи напоминают молодым парам: лучше заранее подготовиться к пополнению. Пройти проверку репродуктивного здоровья можно по телефону 1−300. Вам назначат дополнительный перечень обследований, чтобы снизить риски для здоровья будущих детей.