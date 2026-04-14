В ЕАО полицейские вынесли из леса 92-летнюю женщину и спасли ей жизнь

Пенсионерку нашли в воде с сильным переохлаждением и на руках доставили к машине.

В Еврейской автономной области сотрудники полиции нашли и спасли 92-летнюю жительницу посёлка Николаевка — сообщает пресс-служба УМВД России по ЕАО.

Пожилая женщина, страдающая возрастными заболеваниями, ушла из дома ночью и пропала. Самостоятельные поиски родственников результата не дали.

К розыску незамедлительно подключились сотрудники уголовного розыска. Поисковую группу возглавил заместитель начальника отдела уголовного розыска подполковник полиции Евгений Жуков. Вместе с ним в лес отправились оперуполномоченные — лейтенант полиции Олег Хворостинин и старший лейтенант полиции Баир Ринчиндабаев.

Полицейские обследовали лесной массив рядом с посёлком и во время прочёсывания обнаружили пропавшую в болотистой низине. Женщина находилась без сознания прямо в воде.

Сотрудники вынесли пенсионерку на руках через лес к служебному автомобилю, согрели её и вызвали скорую помощь.

С признаками сильного переохлаждения женщину экстренно доставили в районную больницу. Благодаря оперативности и слаженным действиям полицейских её удалось спасти — сейчас её жизни ничего не угрожает.

Родственники поблагодарили сотрудников полиции за спасение близкого человека.