Стало известно, почему в нижегородских автобусах не работают валидаторы

Непредвиденные поломки стационарных валидаторов могут происходить в связи с тем, что оборудование эксплуатируются практически непрерывно. Об этом ИА «Время Н» сообщили в Центре развития транспортных систем Нижегородской области (ЦРТС).
Как отметили специалисты, перед выходом на линию каждое транспортное средство проходит технический осмотр, в том числе проверяется работоспособность оборудования автоматизированной системы оплаты проезда (АСОП).
Если валидатор в салоне неисправен, пассажирам следует сообщить об этом водителю или кондуктору. После чего перевозчик обязан передать заявку на ремонт оборудования в ООО «Ситикард». Техническая неисправность устраняется в оперативном порядке.
«Контроль оснащения транспортных средств маршрутов регулярных перевозок стационарными валидаторами проводится сотрудниками ГКУ НО “ЦРТС” во время осуществления плановых проверок выполнения условий государственных контрактов, заключенных с перевозчиками. За каждый выявленный факт нарушений условий государственных контрактов перевозчики несут материальную ответственность в виде штрафов», — говорится в сообщении.
Напомним, что 25 трамваев «МиНиН» оснастили терминалами оплаты.