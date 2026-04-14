РИА Новости: В России изменились правила подсчета стажа при назначении пенсий

Российское правительство изменило правила подсчета стажа для назначения страховых пенсий. Об этом во вторник, 14 апреля, написало РИА Новости, ознакомившись с документами.

Российское правительство изменило правила подсчета стажа для назначения страховых пенсий. Об этом во вторник, 14 апреля, написало РИА Новости, ознакомившись с документами.

Нововведения касаются родителей близнецов, многодетных семей и обладателей «сельского» стажа.

— Ранее периоды отпуска по уходу за ребенком до полутора лет засчитывались в страховой стаж, но суммарно не более шести лет. Теперь это ограничение сняли, что позволит увеличить пенсии родителей, у которых пять и более детей, — говорится в статье.

Аналогично уточнены правила исчисления сельского стажа, который дает право на доплату в 25 процентов от фиксированной выплаты для неработающих пенсионеров, проживающих на селе и проработавших в сельском хозяйстве 30 лет. Теперь в сельский стаж тоже засчитываются все периоды ухода за детьми до полутора лет без ограничений.

Скорректирован и порядок учета стажа для родителей близнецов. При многоплодной беременности в стаже суммируется фактическое время ухода за каждым ребенком, сказано в публикации.

Самую большую прибавку к пенсии в мае получат граждане, кому в апреле исполнилось 80 лет. Им выплатят удвоенную пенсию с фиксированной доплатой. Какие еще категории граждан смогут получить повышенную выплату, сообщил депутат Государственной думы, член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.