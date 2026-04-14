Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Очередную компенсацию за агрессию бездомных собак удалось отсудить омичам

Родителям 15-летней школьницы, которую укусили собаки, муниципалитет выплатит 30 тысяч рублей.

Источник: Freepik

Прокуратура Москаленского района Омской области добилась в суде компенсации пострадавшей от укуса бездомной собаки школьнице. Выплатить 30 тысяч рублей родителям несовершеннолетней обязали муниципалитет.

26 ноября 2025 года днём три бездомные собаки напали на девушку по дороге в школу. Поскольку у собак нет хозяина, за их содержание и поведение на улице ответственен орган местного самоуправления. После вступления в силу решения суда о выплате компенсации морального вреда, его исполнение проконтролируют прокуроры.

Ранее мы писали о 10-летней девочке, которая после укуса безнадзорной собаки три месяца вынуждена находится дома и пропускать обучение в школе.