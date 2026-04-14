Очередную компенсацию за агрессию бездомных собак удалось отсудить омичам

Прокуратура Москаленского района Омской области добилась в суде компенсации пострадавшей от укуса бездомной собаки школьнице. Выплатить 30 тысяч рублей родителям несовершеннолетней обязали муниципалитет.
26 ноября 2025 года днём три бездомные собаки напали на девушку по дороге в школу. Поскольку у собак нет хозяина, за их содержание и поведение на улице ответственен орган местного самоуправления. После вступления в силу решения суда о выплате компенсации морального вреда, его исполнение проконтролируют прокуроры.
