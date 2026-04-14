В шести российских регионах 21 апреля объявлено нерабочим днем

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Россияне, проживающие в шести регионах страны, будут отдыхать 21 апреля в связи с Радоницей.
Об этом сообщила РИА Новости эксперт президентской академии РАНХиГС Татьяна Подольская: «Нерабочим днем объявлено 21 апреля 2026 года в Краснодарском и Ставропольском краях, Иркутской, Пензенской, Брянской и Саратовской областях, а также Адыгейской и Кабардино-Балкарской республиках в связи с православным Днем поминовения усопших».
В день Радоницы христиане символично разделяют пасхальную радость о воскресении Спасителя с членами Церкви, уже оставившими этот мир. Этот праздник отмечался на христианских кладбищах уже в древности. В Русской православной церкви первое упоминание Радоницы как церковного праздника относится к 14 веку.
В настоящее время православная церковь не приветствует принесение еды на могилы. Перед посещением кладбища верующему необходимо прийти в церковь к началу службы и подать записку с именами усопших для поминовения, а затем уже рекомендуется привести в порядок могилу, помолиться, зажечь свечу.
По словам Подольской, введение нерабочих дней по религиозным поводам в регионах помогает снизить напряженность в обществе и повысить лояльность сотрудников.