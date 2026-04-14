К 75-летию со дня рождения Петра Мамонова вышел сборник ремиксов песен артиста

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Музыкальный лейбл «Отделение Мамонов» выпустил уникальный сборник ремиксов «RE:МУ» к 75-летию со дня рождения артиста и поэта, создателя рок-группы «Звуки Му» Петра Мамонова. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель лейбла Светлана Мамонова.
«В день 75-летия Петра Николаевича Мамонова, лейбл “Отделение Мамонов” при поддержке одного из крупнейших мировых фестивалей электронной музыки и современного искусств “Гамма” (Gamma Festival) из РФ выпускает сборник ремиксов “RE:МУ”. Это первая официальная попытка переосмыслить творчество одного из главных героев русского авангарда и андеграунда через призму современной электронной музыки», — сказала собеседница агентства.
По ее словам, сборник «RE:МУ» уникален тем, что впервые официально открывает творчество Мамонова «для электронного переосмысления» и «это не просто ремиксы» в привычном смысле, а диалог между эпохами и «попытка услышать голос Петра Николаевича в новом контексте, сохранив его неповторимую интонацию и силу слова». «Каждый трек — результат бережного отбора и глубокого погружения в архивные записи, где аналоговый шум и живой голос Мамонова встречаются с современными ритмами и текстурами. Проект подтверждает: наследие Мамонова не принадлежит прошлому — оно продолжает резонировать и вдохновлять новые поколения слушателей и музыкантов», — рассказала в беседе с ТАСС представитель лейбла.
На реализацию проекта у создателей ушло около трех лет, на протяжении которых отбирались музыкальные треки, «авторы которых стремились не к простому цитированию, а к глубокому переосмыслению творчества Мамонова». В сборник вошли интерпретации хитов раннего периода группы «Звуки Му», а также более поздних сольных работ артиста.
По данным создателей проекта, в нем приняли участие ключевые фигуры российской электронной сцены: Symbol, Сергей Демидов, Александр Плетнев, DJ Слон, Егор Холкин, Lay-Far, Information Ghetto, DJ Раф, Pra&Agura, Tagir и другие. «Артисты бережно сохранили узнаваемую интонацию и тексты Мамонова, поместив их в контекст современного звучания — от экспериментального техно и даба до атмосферного эмбиента», — резюмировала Светлана Мамонова.
Ранее в лейбле музыканта заявляли ТАСС, что продолжат работу по сохранению и выпуску творческого наследия Петра Мамонова, в том числе выпуск ранее неизданных песен, архивных записей, видео. Лейбл тогда анонсировал завершение монтажа видеозаписи спектаклей «Незнайка», «Как я читал святого Исаака Сирина», «Дед Петр и зайцы».