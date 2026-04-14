К 75-летию со дня рождения Петра Мамонова вышел сборник ремиксов песен артиста

По ее словам, сборник «RE:МУ» уникален тем, что впервые официально открывает творчество Мамонова «для электронного переосмысления» и «это не просто ремиксы» в привычном смысле, а диалог между эпохами и «попытка услышать голос Петра Николаевича в новом контексте, сохранив его неповторимую интонацию и силу слова». «Каждый трек — результат бережного отбора и глубокого погружения в архивные записи, где аналоговый шум и живой голос Мамонова встречаются с современными ритмами и текстурами. Проект подтверждает: наследие Мамонова не принадлежит прошлому — оно продолжает резонировать и вдохновлять новые поколения слушателей и музыкантов», — рассказала в беседе с ТАСС представитель лейбла.