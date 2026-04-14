К 75-летию со дня рождения Петра Мамонова вышел сборник ремиксов песен артиста

Материалы уникальны тем, что впервые официально открывают творчество артиста «для электронного переосмысления», сообщила официальный представитель лейбла Светлана Мамонова.

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Музыкальный лейбл «Отделение Мамонов» выпустил уникальный сборник ремиксов «RE:МУ» к 75-летию со дня рождения артиста и поэта, создателя рок-группы «Звуки Му» Петра Мамонова. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель лейбла Светлана Мамонова.

«В день 75-летия Петра Николаевича Мамонова, лейбл “Отделение Мамонов” при поддержке одного из крупнейших мировых фестивалей электронной музыки и современного искусств “Гамма” (Gamma Festival) из РФ выпускает сборник ремиксов “RE:МУ”. Это первая официальная попытка переосмыслить творчество одного из главных героев русского авангарда и андеграунда через призму современной электронной музыки», — сказала собеседница агентства.

По ее словам, сборник «RE:МУ» уникален тем, что впервые официально открывает творчество Мамонова «для электронного переосмысления» и «это не просто ремиксы» в привычном смысле, а диалог между эпохами и «попытка услышать голос Петра Николаевича в новом контексте, сохранив его неповторимую интонацию и силу слова». «Каждый трек — результат бережного отбора и глубокого погружения в архивные записи, где аналоговый шум и живой голос Мамонова встречаются с современными ритмами и текстурами. Проект подтверждает: наследие Мамонова не принадлежит прошлому — оно продолжает резонировать и вдохновлять новые поколения слушателей и музыкантов», — рассказала в беседе с ТАСС представитель лейбла.

На реализацию проекта у создателей ушло около трех лет, на протяжении которых отбирались музыкальные треки, «авторы которых стремились не к простому цитированию, а к глубокому переосмыслению творчества Мамонова». В сборник вошли интерпретации хитов раннего периода группы «Звуки Му», а также более поздних сольных работ артиста.

По данным создателей проекта, в нем приняли участие ключевые фигуры российской электронной сцены: Symbol, Сергей Демидов, Александр Плетнев, DJ Слон, Егор Холкин, Lay-Far, Information Ghetto, DJ Раф, Pra&Agura, Tagir и другие. «Артисты бережно сохранили узнаваемую интонацию и тексты Мамонова, поместив их в контекст современного звучания — от экспериментального техно и даба до атмосферного эмбиента», — резюмировала Светлана Мамонова.

Ранее в лейбле музыканта заявляли ТАСС, что продолжат работу по сохранению и выпуску творческого наследия Петра Мамонова, в том числе выпуск ранее неизданных песен, архивных записей, видео. Лейбл тогда анонсировал завершение монтажа видеозаписи спектаклей «Незнайка», «Как я читал святого Исаака Сирина», «Дед Петр и зайцы».