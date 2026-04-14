Изменились правила подсчета стажа для страховых пенсий: вот кого это коснётся

Для многодетных родителей хорошая новость заключается в отмене ограничений, которые существовали ранее при учёте в страховом стаже периодов отпуска по уходу за ребёнком до полутора лет. Он мог составлять не более шести лет в общей сложности. Сейчас ограничение отменили, значит, многодетным родителям засчитают в страховой стаж все периоды отпуска по уходу за ребёнком.