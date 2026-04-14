Изменились правила подсчета стажа для страховых пенсий: вот кого это коснётся

В РФ изменились правила подсчёта стажа для назначений страховых пенсий. Это касается не всех категорий населения, а лишь трёх. Речь идёт о многодетных родителях, обладателей «сельского» стажа и родителей близнецов, информирует РИА Новости со ссылкой на соответствующие правительственные документы.
Для многодетных родителей хорошая новость заключается в отмене ограничений, которые существовали ранее при учёте в страховом стаже периодов отпуска по уходу за ребёнком до полутора лет. Он мог составлять не более шести лет в общей сложности. Сейчас ограничение отменили, значит, многодетным родителям засчитают в страховой стаж все периоды отпуска по уходу за ребёнком.
Родители близнецов получили возможность суммировать в стаже фактическое время отпуска по уходу за каждым из таких детей.
Также уточнены правила исчисления стажа работы в сельском хозяйстве, который дает право на доплату к страховым пенсиям по старости и по инвалидности для сельских пенсионеров, которые проработали в сельском хозяйстве не менее 30 лет.
