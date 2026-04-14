«На мне только машина»: жена Шавката Рахмонова раскрыла детали их брачного контракта

По словам Гулайым, в марте 2025 года они с Шавкатом и детьми отдыхали в Дубае. В апреле спортсмен начал разговоры о брачном договоре.
«Я вначале смеялась и не обращала внимания, сказала: “У меня же ничего нет. Ты мне тогда дай хотя бы квартиру, где мы живем, или открой мне бизнес, и я подпишу брачный договор. Ты меня боишься? Если так, то зачем живешь со мной?”. С другой стороны, я подумала: может, были какие-то разговоры между ним и его мамой, братьями, что завтра при разводе я буду претендовать на имущество. Я думаю, что такое бывает у всех семей. Я подумала так: “Если Шавкат считает, что я с ним только ради имущества, то нужно подписать”, — и я подписала», — призналась женщина.
Она также рассказала, что, согласно контракту, при разводе каждый из супругов остается при своем имуществе: «При разводе у каждого из нас остается только то, что на его имени. На мне только машина, которая попала в аварию», — заявила Гулайым.
Напомним, в марте жена известного казахстанского спортсмена Шавката Рахмонова заявила о разводе с бойцом, а также о том, что Рахмонов «отказался от своих детей».