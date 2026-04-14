В Хабаровском крае реализуется больше 700 проектов ТОС

Реализация больше 700 проектов ТОС по благоустройству начнется в тринадцати районах и пяти округах Хабаровского края уже в апреле с наступлением тепла, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Посмотрите, какие симпатичные пространства появились на месте пустырей в прошлом году благодаря активности жителей, объединивших свои усилия и идеи, написал на своей страничке в Максе губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин. — К концу 2026-го мы увидим новые детские и спортивные площадки, парки и скверы, творческие площадки со сценой и костюмерными, дворы, оснащённые камерами видеонаблюдения и контейнерными площадками.
Губернатор отметил, что правительство поддерживает инициативы людей с помощью субсидий по краевому конкурсу и в рамках партийного проекта Единой России «ТОС в каждый двор».
— ТОС — это как раз тот случай, когда люди сами определяют, что нужно сделать у себя во дворе. Это живая работа Народной программы, когда решения формируются снизу и получают реальную поддержку. Важно теперь, чтобы каждый проект был реализован качественно и в срок, чтобы люди увидели изменения рядом с домом, — сказал депутат Государственной Думы Максим Иванов.
В бюджете края на проекты территориальных общественных самоуправлений заложено 500 млн рублей. Это большие деньги!
Но помимо этого на воплощение проектов деньги собрали и сами люди, а также привлечённые ими спонсоры. Это ещё свыше 277 млн рублей! Свою лепту в благоустройство сел внесли и муниципалитеты, добавив более 66 млн рублей. Так всем миром преображаются пространства, где живут люди.
Дмитрий Демешин признался, что с большим уважением относится к стремлению людей сделать мир вокруг себя красивым и комфортным. Он пообещал и дальше поддерживать такие инициативы людей.