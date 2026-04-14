Подозреваемым в хулиганстве с оружием в центре Владивостока избрали меру пресечения

Двум жителям Владивостока, подозреваемым в совершении хулиганства с применением оружия, избрали меру пресечения в виде ареста. Инцидент, ставший основанием для уголовного преследования, произошёл 12 апреля на улице Адмирала Фокина, сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.
«Мужчины задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ. Расследование уголовного дела продолжается», — говорится в сообщении.
Согласно опубликованным данным, конфликт между двумя мужчинами перерос в жестокую драку: один из них, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избивал лежавшего на земле оппонента, нанося удары ногами по голове. На помощь пострадавшему пришли случайные прохожие — велосипедисты, остановившиеся у ближайшего фонтана. В ответ агрессор достал предмет, внешне напоминающий пистолет, и направил его на одного из велосипедистов. Это спровоцировало новую вспышку насилия: в драку вмешался второй участник конфликта, и в ходе потасовки был произведён выстрел.
Оба подозреваемых были задержаны. Предмет, изъятый на месте происшествия, направлен на экспертизу.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершённое с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Позже прокуратура Приморья взяла под надзор расследование уголовного дела, возбуждённого по факту инцидента.