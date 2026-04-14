Подозреваемым в хулиганстве с оружием в центре Владивостока избрали меру пресечения

Согласно опубликованным данным, конфликт между двумя мужчинами перерос в жестокую драку: один из них, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избивал лежавшего на земле оппонента, нанося удары ногами по голове. На помощь пострадавшему пришли случайные прохожие — велосипедисты, остановившиеся у ближайшего фонтана. В ответ агрессор достал предмет, внешне напоминающий пистолет, и направил его на одного из велосипедистов. Это спровоцировало новую вспышку насилия: в драку вмешался второй участник конфликта, и в ходе потасовки был произведён выстрел.