Водителям насторожиться: штрафы могут взлететь в 5 раз — проект внесен в Госдуму

Депутаты внесли в Госдуму законопроект о повышении штрафа за управление слишком шумными автомобилями. Поправки затрагивают сразу две статьи КоАП: 8.23 (нарушение нормативов выбросов) и ч.1. ст. 12.5 (эксплуатация авто с неисправностями). Суть изменений проста: штраф за такие нарушения хотят поднять сразу в 5 раз — с 500 до 2 500 рублей. Соответствующий документ размещен на официальном сайте нижней палаты парламента.
Кого это коснётся? В первую очередь тех, чьи машины:
- серьёзно превышают установленные нормы вредных выбросов — вплоть до ситуаций, когда густой дым заметен на большом расстоянии;
- имеют технические неисправности, при которых эксплуатация запрещена, — например, снятые катализаторы, прогоревшие глушители или тюнингованные системы выпуска.
В пояснительной записке подчёркивается: одной из острых проблем современных городов стал чрезмерный шум от автомобилей, мотоциклов и квадроциклов. Особое внимание уделяется тем водителям, которые сознательно усиливают звук — устанавливают модифицированные выхлопные системы или включают музыку на максимальную громкость прямо в машине. Такой «тюнинг» и поведение, по мнению авторов законопроекта, превращают улицы в источник постоянного раздражающего шума, который проникает в жилые дома, мешает отдыху, сну и в целом ухудшает качество жизни граждан.