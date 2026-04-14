В Красноярске под домашний арест отправили экс-гендиректора ИСС Решетнева

Центральный районный суд Красноярска избрал меру пресечения Николаю Тестоедову, которого подозревают в мошенничестве. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов края.
Тестоедов обвиняется в мошенничестве по части 4 статьи 159 УК РФ. Подробности дела пока не разглашаются. Суд поместил его под домашний арест до 7 июня 2026 года.
С 2013 по 2022 год Тестоедов занимал пост генерального директора АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М. Ф. Решетнева, а с 2008 по 2013 год одновременно являлся и гендиректором, и генконструктором компании. С 2022 года руководит Институтом космических технологий Красноярского научного центра СО РАН.
