Хабаровский завод обязали по суду защитить экологию от производства бетона.

В Хабаровске суд удовлетворил требования природоохранного прокурора в отношении организации, занимающейся выпуском строительных смесей. Организацию обязали разработать документацию для снижения вредного воздействия на население, как сообщает пресс-служба Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Прокурорская проверка показала, что завод функционировал без согласованной санитарно-защитной зоны, наличие которой обязательно при производстве бетона. Поскольку технологический процесс сопряжен с биологическим, химическим или физическим воздействием, отсутствие защитного контура нарушает права граждан на безопасную среду.
По результатам рассмотрения дела суд обязал руководство компании разработать соответствующий проект и утвердить его в Роспотребнадзоре. В настоящее время решение суда в силу не вступило. Санитарные правила предписывают устанавливать подобные зоны для всех действующих и реконструируемых капитальных объектов, показатели которых выходят за границы промплощадки и превышают нормативы.
