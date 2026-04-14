Сроки запретов на весеннюю рыбалку уточнили в Хабаровском крае

В регионе действуют сезонные запреты, связанные с защитой рыбных запасов.

В Хабаровском крае продолжают действовать сезонные ограничения на любительскую рыбалку — сообщает Комитет рыбного хозяйства правительства региона. Сейчас один из ключевых запретов связан с периодом, когда рыба особенно уязвима.

С 1 февраля по 20 апреля запрещена рыбалка в местах скопления рыбы у отдушин, проталин и других участков естественного выхода насыщенных кислородом вод. Именно в таких зонах в конце зимы и начале весны рыба скапливается в больших количествах, что делает её лёгкой добычей и наносит серьёзный ущерб популяции.

Отдушины и проталины — это естественные «дыхательные окна» во льду, через которые рыба получает кислород. В этот период водоёмы требуют особой бережности, чтобы сохранить природный баланс.

С 20 апреля по 15 июня также вводится запрет на лов нерестовой азиатской зубастой корюшки в реках Охотского района. Исключение сделано только для рыбалки по путёвкам.

В ведомстве призывают рыбаков учитывать сроки ограничений при планировании поездок и соблюдать правила. Сохранение ресурсов сейчас напрямую влияет на будущие уловы.