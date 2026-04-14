Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирской области с 2026 года появилась новая ежегодная выплата для семей

Документы следует подавать в промежуток с 1 июня по 1 октября года, который следует за годом уплаты налога.

Источник: НДН.ИНФО

Новая мера поддержки для семей в Новосибирской области

С 2026 года на территории Новосибирской области вводится новая мера поддержки для семей — ежегодная семейная выплата. Эта выплата предназначена для работающих родителей, воспитывающих двоих и более детей, сообщает Отделение СФР по Новосибирской области.

Суть нововведения

Если родитель официально трудоустроен и с его заработной платы в течение года удерживался подоходный налог по ставке 13%, то в следующем году налог будет пересчитан по сниженной ставке — 6%. Разницу между уплаченной суммой и новой, меньшей, вернут семье. Это фактически возврат части уплаченного НДФЛ.

Условия получения выплаты

Для получения выплаты необходимо соответствовать ряду условий:

  1. Оба родителя и дети должны быть гражданами Российской Федерации и постоянно проживать на территории страны.

  2. Возраст детей не должен превышать 18 лет. В случае, если ребенок обучается очно в колледже или вузе, возрастной порог повышается до 23 лет.

  3. Родители должны быть официально трудоустроены, платить НДФЛ и не иметь задолженностей по алиментам.

  4. Установлены ограничения по доходам и имуществу семьи. Средний доход на одного члена семьи не должен превышать 1,5 прожиточного минимума по региону. В Новосибирской области на текущий год этот показатель составляет 26 067 рублей в месяц.

Порядок подачи заявления

Выплата предоставляется один раз в год. Заявление на получение выплаты может подать любой из родителей, соответствующий установленным требованиям. Документы необходимо подавать в период с 1 июня по 1 октября года, следующего за тем, за который уплачивался налог. Это означает, что в 2026 году семьи смогут подать заявление на возврат средств за 2025 год.

Заявление можно подать через портал «Госуслуги» или лично обратиться в клиентскую службу Отделения Социального фонда России по Новосибирской области. После подачи заявления фонд самостоятельно запросит необходимые документы у других ведомств.

Размер выплаты

Размер выплаты для каждой семьи будет индивидуальным и зависит от суммы уплаченного НДФЛ за год. Например, если зарплата одного из супругов за 2025 год до вычета налога составила 600 тысяч рублей (по 50 тысяч в месяц), то НДФЛ составил 78 тысяч рублей. При ставке 6% сумма налога составила бы 36 тысяч рублей. Таким образом, семье вернули бы разницу в 42 тысячи рублей.