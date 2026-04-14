Врач Моисеев рассказал о заболеваниях, к которым может привести зубной налет

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Зубной налет может привести к нескольким серьезным заболеваниям, среди них сердечно-сосудистые патологии, сахарный диабет, ревматоидный артрит. Об этом ТАСС рассказал к.м.н., заведующий лабораторией симуляционных технологий в стоматологии, доцент кафедры терапевтической стоматологии Института стоматологии Пироговского университета, врач-стоматолог-хирург, пародонтолог Денис Моисеев.
«Достаточно часто пациенты воспринимают зубной налет исключительно как косметический дефект или, в лучшем случае, причину кариеса. Однако микробная биопленка, которая формируется на зубах уже через несколько часов после чистки, это высокоорганизованная бактериальная экосистема. Продукты жизнедеятельности бактерий, попадая в системный кровоток, запускают патологические процессы далеко за пределами полости рта», — сказал Моисеев.
Он выделил пять ключевых системных заболеваний, развитие которых напрямую связано с хроническим воспалением, индуцированным зубным налетом. По его словам, в перечень входят сердечно-сосудистые патологии (инфаркт и инсульт). Эксперт объяснил, что пародонтопатогенные бактерии (например, Porphyromonas gingivalis) способны проникать в сосудистое русло, вызывая повреждение эндотелия и ускоряя рост атеросклеротических бляшек. Нелеченый пародонтит повышает риск инфаркта миокарда в два-три раза — это сопоставимо с традиционными факторами риска вроде гиперлипидемии.
Еще одно заболевание, к которому может привести зубной налет, — сахарный диабет второго типа. «Здесь работает “двусторонняя связь”. Диабет утяжеляет течение пародонтита, но и обратный механизм критичен: воспаление десен повышает инсулинорезистентность. Санация полости рта у пациентов с преддиабетом нередко приводит к значимому снижению уровня гликированного гемоглобина», — говорит Моисеев.
Также налет на зубах может привести к бактериальной пневмонии (особенно у пожилых) и преждевременным родам. Это объясняется тем, что простагландины и факторы некроза опухоли, вырабатываемые в очаге хронической инфекции полости рта, например, при пародонтите, могут стимулировать сократительную активность матки. Данные мета-анализов показывают, что лечение пародонтита у беременных снижает риск преждевременных родов на 30−40%.
Пятым в списке Моисеев назвал ревматоидный артрит. По его словам, существует доказанная перекрестная аутоиммунная реакция. Белки, которые продуцируются при воспалении десен, становятся мишенью для антител у генетически предрасположенных людей. У курильщиков с пародонтитом риск возрастает кратно.