Какой церковный праздник 14 апреля

Сегодня, 14 апреля, в православной церкви чтут память преподобного Евфимия Суздальского (1316−1404) — основателя и архимандрита Спасо-Евфимиева монастыря в Суздале. Его жизнь является примером строгого аскетизма, смирения и неустанного труда на благо Церкви. Кто такой преподобный Евфимий Суздальский С юности воспитанный в благочестии Евфимий Суздальский принял постриг в Нижегородском Печерском монастыре от святого Дионисия. Труды и послушания молодого инока были настолько велики, что даже его наставник советовал ему быть умереннее. В 1352 году промыслом Божиим Евфимий был послан для основания нового монастыря в Суздале. На месте, указанном святителем Иоанном, он заложил основу будущей обители, дав обет остаться там до конца своих дней. Под его мудрым руководством Спасо-Евфимиев монастырь стал одной из крупнейших и самых строгих обителей своего времени, собрав более 300 иноков. Преподобный Евфимий преставился ко Господу 1 апреля 1404 года. Его святые мощи были обретены нетленными в 1507 году при строительстве нового собора. Прославлен святой на Соборе 1549 года. Что еще празднуют в православной церкви 14 апреля Сегодня, 14 апреля, в церкви почитают две иконы Божией Матери: Иверскую икону и Шуйскую икону «Одигитрия». В 1648 году список с чудотворной Иверской иконы Божией Матери был доставлен с Афона в Москву. Инициатором стал будущий Патриарх Никон, который обратился к афонским монахам с просьбой прислать копию образа. Образ прославился многими чудесами. Шуйская-Смоленская икона Божией Матери была написана в 1654—1655 годах в городе Шуе во время эпидемии моровой язвы (чумы). В надежде на чудо прихожане Воскресенской церкви заказали икону и всю неделю, пока её писали, пребывали в посте и молитве. После того как образ был установлен в храме, эпидемия начала отступать: сначала из прихода, а затем и из всего города. Икона прославилась многочисленными исцелениями, особенно от глазных болезней. Кроме того, в этот день в церкви чтут память преподобной Марии Египетской (522), преподобного Варсонофия Оптинского (1913), мучеников Геронтия и Василида (III), преподобного Макария, игумена Пеликитской обители (ок. 830), мученика Авраамия Болгарского, Владимирского чудотворца (1229), преподобного Геронтия, канонарха Печерского (XIV), преподобномучеников 600 отцев Давидо-Гареджийских (1616) (Груз.), Праведного Ахаза, мучеников Христодула и Анастасии Патрских, убиенных в Ахаии (1821), священномученика Сергия пресвитера (1938).