Вэнс рассказал о планах Белого дома на Ормузский пролив: что известно

11 апреля в Исламабаде прошли переговоры Ирана и США. По итогам обе стороны сообщили, что договориться о долгосрочном урегулировании конфликта не удалось из-за ряда противоречий. США с 10:00 по восточному времени (17:00 мск) ввели блокаду Ормузского пролива. Под запрет попадают все суда, идущие в порты Ирана или из них, вне зависимости от флага. По словам президента США Дональда Трампа, мира с Ираном не будет, если страна не откажется от ядерных амбиций.