Вэнс рассказал о планах Белого дома на Ормузский пролив: что известно

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Белый дом рассчитывает на полное открытие Ираном Ормузского пролива для судоходства. В случае невыполнения этого условия, подчеркнул он, нынешний переговорный процесс между странами претерпит фундаментальные изменения.
«Но мы пока не видели полного открытия [пролива], поэтому мы ожидаем, что иранцы будут продолжать продвигаться к открытию Ормузского пролива. И если они этого не сделают, это кардинально изменит ход переговоров, которые мы с ними ведем», — сказал Вэнс в прямом эфире Fox News.
Вэнс также сделал несколько важных заявлений по Ирану.
По словам вице-президента США, Вашингтон настаивает на том, чтобы Тегеран полностью исключил для себя возможность обогащать уран.
Вэнс сообщил, что Вашингтон продолжает настаивать на передаче ему в будущем всех имеющихся у Тегерана запасов обогащенного урана. По словам вице-президента, США обеспокоены ядерной программой Ирана, даже несмотря на его заявления о мирном характере.
Американский вице-президент также утверждает, что будущее ирано-американских переговоров находится в руках Тегерана.
В американской администрации полагают, что цели военной операции в Иране достигнуты и пора завершать конфликт. «Я бы предпочел закончить это успешными переговорами», — добавил Вэнс.
Вэнс оценил переговоры с Ираном в Исламабаде как весьма успешные. На вопрос ведущего о том, что пошло не так, Вэнс заявил, что «все прошло хорошо».
11 апреля в Исламабаде прошли переговоры Ирана и США. По итогам обе стороны сообщили, что договориться о долгосрочном урегулировании конфликта не удалось из-за ряда противоречий. США с 10:00 по восточному времени (17:00 мск) ввели блокаду Ормузского пролива. Под запрет попадают все суда, идущие в порты Ирана или из них, вне зависимости от флага. По словам президента США Дональда Трампа, мира с Ираном не будет, если страна не откажется от ядерных амбиций.
Представитель верховного лидера Ирана в Индии Абдул Маджид Хаким Илахи в свою очередь заявил, что Иран готов продолжить переговоры с США. Это может произойти при условии, если права Тегерана будут соблюдаться.