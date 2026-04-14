Во Владивостоке начали восстановительный ремонт дорог после зимы

Подрядчики распределены по всем районам города, за каждым закрепили свой фронт работ.

Источник: Аргументы и факты

Во Владивостоке начался локальный восстановительный ремонт улично-дорожной сети после зимы: дорожники уже работают в Первомайском районе, на улице Можайской, повороте на Монтажную, проезде у дома 43 на улице Добровольского и подъезде к Морскому кладбищу.

По данным пресс-службы администрации города, подрядные организации и муниципальная служба «Содержание городских территорий» устраняют ямы и неровности на проезжей части и готовят новые карты асфальтового покрытия. За каждым районом Владивостока закреплены свои подрядчики, которые после завершения контрактных процедур намерены поэтапно приступить к локальному ремонту.

13 апреля бригада подрядной организации на проезде рядом с домом № 43 по улице Добровольского сняла разрушившийся асфальт и уложила выравнивающий слой, а накануне на этом и нескольких других подготовленных участках начали устройство верхнего слоя покрытия.

В Первомайском районе ремонтом занимается компания «ИСТ»: её специалисты устраняют последствия зимнего износа асфальта на улице Можайской, в том числе на подъезде к Морскому кладбищу. В управлении дорог добавили, что этот подрядчик уже уложил новый асфальт на повороте с улицы Борисенко на Монтажную, где заранее подготовили основание и убрали старое повреждённое покрытие.

На одном из участков улицы Алеутской дорожники демонтировали изношенный слой асфальта; по информации управления дорог, вечером 14 апреля здесь планируют уложить новое покрытие. В ведомстве отмечают, что на каждом адресе применяют одну и ту же схему: сначала убирают разрушившийся материал, затем формируют основание и поэтапно укладывают выравнивающий и верхний слои.

В администрации Владивостока подчёркивают, что в этом году к устранению ям и неровностей привлекают не только подрядные компании, но и бригады муниципальной службы «Содержание городских территорий». По данным управления дорог, в Ленинском и Фрунзенском районах ремонтом займётся компания «Магистраль-ДВ», в Советском районе к восстановлению асфальтового покрытия приступит индивидуальный предприниматель Марлен Жораевич Акопян, в Первореченском районе асфальт намерен уложить индивидуальный предприниматель Юрий Левонович Мирзоян, а в Первомайском районе работы ведёт компания «ИСТ».