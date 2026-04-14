Во Владивостоке начали восстановительный ремонт дорог после зимы

В администрации Владивостока подчёркивают, что в этом году к устранению ям и неровностей привлекают не только подрядные компании, но и бригады муниципальной службы «Содержание городских территорий». По данным управления дорог, в Ленинском и Фрунзенском районах ремонтом займётся компания «Магистраль-ДВ», в Советском районе к восстановлению асфальтового покрытия приступит индивидуальный предприниматель Марлен Жораевич Акопян, в Первореченском районе асфальт намерен уложить индивидуальный предприниматель Юрий Левонович Мирзоян, а в Первомайском районе работы ведёт компания «ИСТ».