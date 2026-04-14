«Известия»: мошенники стали чаще похищать деньги через NFC на Android

Во второй половине 2025 года на эту схему пришлась примерно половина всех дистанционных краж с использованием вредоносных программ, сообщила газета.

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Мошенники стали активно использовать схему хищения средств у владельцев смартфонов на базе Android с применением технологии NFC. Во второй половине 2025 года на нее пришлась примерно половина всех дистанционных краж с использованием вредоносных программ, сообщили «Известиям» в МВД России.

В ведомстве пояснили, что злоумышленники убеждают граждан снять наличные и под предлогом перевода на «безопасный счет» установить на телефон вредоносное приложение, маскирующееся под банковское. Программа получает доступ к NFC-модулю устройства, после чего к нему подключается карта мошенников.

Затем жертву просят внести деньги через банкомат с помощью смартфона. В результате средства зачисляются не на счет пользователя, а на карту злоумышленников.

В министерстве отметили, что совместно с участниками финансового рынка прорабатываются меры противодействия. В частности, обсуждается введение лимита на разовое пополнение токенизированной карты через NFC, например, до 50 тыс. рублей.