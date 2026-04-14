Вместо ноутбука — телефон: жительница Красноярского края засудила маркетплейс за ошибку

За ошибку маркетплейс вернет жительнице Норильска стоимость товара и выплатит компенсацию, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Женщина заказала на «Вайлдберриз» ноутбук, оплатив полную стоимость (18 429 рублей) и услуги доставки (776 рублей), но при получении на ПВЗ ей выдали коробку, в которой оказался телефон.
«Для фиксации факта подмены товара вскрытие упаковки производилось в присутствии сотрудника пункта выдачи и сопровождалось видеосъемкой. В этот же день покупательница обратилась в службу поддержки маркетплейса с заявлением о возврате, но его отклонили. Последующие просьбы также не принесли результата: в удовлетворении второго требования было отказано со ссылкой на отсутствие брака, а в ответ на третью заявку — рекомендовано обратиться в сервисный центр и провести экспертизу. В связи с отсутствием на площадке полных данных о продавце связаться с ним напрямую для урегулирования спора не представилось возможным. В результате пострадавшая обратилась в Роспотребнадзор, специалисты которого оказали ей помощь в составлении искового заявления», — рассказали в Управлении.
Суд встал на сторону женщины и решил взыскать в ее пользу с ООО «РВБ» почти 32 000 рублей. Из них: стоимость товара — 18 429 рублей, понесенные убытки (доставки) — 776 рублей, моральный вред — 2 000 рублей и штраф в размере 10 602 рубля. Решение еще не вступило в законную силу.
