Онколог перечислил вирусы, которые могут спровоцировать рак

БРЯНСК, 14 апр — РИА Новости. Развитие опухоли у человека могут спровоцировать вирусы гепатита B и С, герпеса четвертого и восьмого типов, а также еще ряд онкогенных вирусов, рассказал РИА Новости кандидат медицинских наук, онколог-маммолог Дмитрий Мироненко.
«Существует несколько теорий канцерогенеза, причин развития онкологии. Одна из них — вирусно-генетическая. Она основана на встраивании ДНК или РНК вирусов в геном клетки человека как факторе, инициирующем развитие рака», — рассказал онколог.
По словам Мироненко, существует ряд вирусов, которые считаются способными повлиять на появление опухоли.
«К онкогенным вирусам относят вирус папилломы человека, вирусы гепатита В и С, вирусы герпеса четвертого и восьмого типов, Т-лимфотропный вирус человека и полиомавирус клеток Меркеля», — отметил эксперт.