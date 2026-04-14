Иран потребовал компенсации ущерба от пяти государств Ближнего Востока

Иран потребовал, чтобы пять арабских государств выплатили компенсации за «соучастие» с Израилем и Соединенными Штатами в войне против него. Об этом в понедельник, 13 апреля, сообщил постоянный представитель исламской республики при ООН Амир Саид Иравани.

— Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн, Иордания и ОАЭ должны компенсировать Ирану физический и моральный ущерб, который был нанесен вследствие их противозаконных действий, — цитирует его Pars Today в Telegram-канале.

Указанные страны, по мнению иранской стороны, «стали соучастниками Израиля и Штатов в их войне против Ирана», тем самым нарушив свои обязательства перед Тегераном. При этом дипломат не уточнил, какие именно действия этих государств Тегеран расценивает как «соучастие» в конфликте.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп рассматривает возможность возобновления ограниченных военных ударов по Ирану в дополнение к уже объявленной морской блокаде Ормузского пролива. Об этом 12 апреля сообщило издание Wall Street Journal, ссылаясь на источники.

Отмечается, что это один из вариантов, которые глава Белого дома рассматривал через несколько часов после переговоров с Ираном в Пакистане.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше