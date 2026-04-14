Вскрыт тайный центр ВСУ на границе: бившие по РФ боевики получили ответ

Российские подразделения поразили диверсантов в поселке Великий Бурлук в Харьковской области, сообщил в беседе с aif.ru военный эксперт Евгений Михайлов.
Специалист отметил, что работа диверсантов могла быть направлена на подрыв важных инфраструктурных объектов на территории России.
Напомним, в ночь на 13 апреля в нескольких районах Украины были поражены объекты ВСУ. В частности, взрывы прогремели в поселке Великий Бурлук Харьковской области, в окрестностях Чернигова и Петропавловки в Днепропетровской области, в городе Славутич Киевской области и Запорожской области.
«В поселке Великий Бурлук диверсанты могли готовиться к будущей провокации в отношении России. Этот населенный пункт находится рядом с Белгородской областью, оттуда постоянно совершаются атаки на мирное население. Диверсанты могли готовиться к подрыву важных инфраструктурных объектов на территории России», — пояснил специалист.
Михайлов добавил, что точную цель удара удалось узнать благодаря слаженной работе российской разведки.
«Если наши подразделения нанесли удар, значит была серьезная объективная информация, полученная от разведки. На фоне событий в Венгрии, где прошли выборы, можно ожидать, что киевский режим получит дополнительные средства на противостояние с РФ», — отметил военный эксперт.
