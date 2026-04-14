Студенты Дальнего Востока сразились в Хабаровске на «Человеческом факторе»

Практическая часть задания была разделена на несколько этапов и заключалась в отработке навыков оказания первой и психологической помощи. В отличие от теории, здесь всё было максимально приближено к реальным условиям: использовались грим, имитация ран и стрессовых факторов, что позволяло судьям оценить не только знания, но и стрессоустойчивость участников. По признанию самих ребят, справиться с волнением порой было нелегко, однако все успешно справились с задачей.