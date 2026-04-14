В Хабаровске 15 студенческих команд продемонстрировали навыки оказания первой помощи и психологической поддержки на соревнованиях дальневосточного этапа «Человеческий фактор». На площадке поисково-спасательного отряда (с. Ракитное) ГУ МЧС России по Хабаровскому краю ребята в теории и на практике показывали свои знания и умения. Каждая из команд — победитель аналогичных состязаний в своем регионе, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Студенты Дальнего Востока сразились в Хабаровске на «Человеческом факторе». Фото: Предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
В теоретической части студентам предстояло справиться с двумя сложными испытаниями, где требовались не только глубокие знания, но и умение быстро анализировать ситуацию и принимать обдуманные решения. Особенно напряжённым оказался тест из 30 вопросов, который нужно было выполнить на время и с минимальным количеством ошибок.
Практическая часть задания была разделена на несколько этапов и заключалась в отработке навыков оказания первой и психологической помощи. В отличие от теории, здесь всё было максимально приближено к реальным условиям: использовались грим, имитация ран и стрессовых факторов, что позволяло судьям оценить не только знания, но и стрессоустойчивость участников. По признанию самих ребят, справиться с волнением порой было нелегко, однако все успешно справились с задачей.
На площадке одновременно соревновались три команды. Им предстояло за 10 минут распределить роли, остановить кровотечение, наложить повязки, зафиксировать повреждённую конечность и оказать экстренную психологическую поддержку двум пострадавшим велосипедистам, получившим травмы в результате столкновения. Работу студентов оценивали профессиональные спасатели и психологи.
«Разброс в уровне подготовки команд есть, встречаются очень сильные ребята. При оценке для нас ключевыми были два момента: во-первых, правильность наложения повязок и знание алгоритмов оказания первой помощи, во-вторых — скорость. Популяризация первой помощи критически важна: многие не знают, что делать в реальной ситуации, а уроки ОБЖ забываются сразу после школы. Поэтому главное пожелание командам — не нервничать, наслаждаться участием и обязательно изучать новое для себя», — подчеркнул судья соревнований, спасатель третьего класса поисково-спасательного отряда ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Михаил Комогоров.
Соперничество между командами было серьезное. Судейская бригада была беспристрастна и внимательно следила за каждым действием и фиксировала ошибки, которые тут же по завершении выполнения задания подробно разбирала с участниками. Потому как важно не только посостязаться, но и научиться, обменяться опытом. Тем более, когда рядом профессионалы — практики.
По итогам всех пройденных этапов победу одержала команда «Соратники Сигизмунда» из Приморского края. Второе место у «Альфы» из Камчатского края. Замкнули тройку лидеров студенты из Республики Бурятия, команда «Точка опоры».
Соревнования «Человеческий фактор» — ежегодное мероприятие, проводимое под эгидой МЧС России. Цель проекта — повышение культуры безопасности и грамотности среди молодёжи, обучение навыкам оказания первой помощи и психологической поддержки в экстренных ситуациях. Эти знания и навыки полезны для всех, независимо от выбранной профессии, места жительства, возраста. Каждый год мероприятие привлекает всё больше студенческих отрядов и добровольцев из разных регионов федерального округа.