Рядовой Кулемин сорвал контратаку ВСУ

Российский военнослужащий Никита Кулемин в ходе наступательных действий сорвал контратаку украинских войск, сообщает Минобороны РФ.

Источник: Аргументы и факты

Российский военнослужащий Никита Кулемин в ходе наступательных действий на важном тактическом направлении сорвал контратаку Вооружённых сил Украины, сообщает Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что гвардии рядовой Кулемин предотвратил потери среди личного состава российской штурмовой группы.

Военнослужащий действовал в составе штурмовой группы, он выполнял боевую задачу по захвату опорника украинских войск.

«В момент попытки противника перейти в контратаку Никита Кулемин немедленно занял выгодную огневую позицию и, ведя огонь, оказал огневое воздействие по противнику, чем не допустил срыва наступления и потерь среди личного состава», — говорится в сообщении.

В МО отметили, что благодаря действиям рядового российские штурмовики захватили опорный пункт и закрепились на достигнутом рубеже.

Кроме того, в ведомстве рассказали о российском военнослужащем Александре Грачёве. Гвардии рядовой Грачёв действовал в составе расчёта гаубицы Д-30. Он выполнял боевую задачу по «огневой поддержке наступательных действий мотострелковых и штурмовых подразделений в районе одного из освобождённых населённых пунктов».

Военнослужащий выявил приближение FPV-дрона украинских войск к позиции расчёта, доложил об этом и ликвидировал БПЛА точным выстрелом на подлёте.

«После точного выстрела беспилотный летательный аппарат был ликвидирован на подлёте, что предотвратило поражение орудия и личного состава. После отражения атаки расчёт продолжил выполнение боевой задачи», — заявили в МО.

Ранее сообщалось, что российский танкист прямой наводкой с первого выстрела ликвидировал боевую машину пехоты Вооружённых сил Украины, БМП находилась на расстоянии около километра.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше