В цирке Владивостока были установлены новые рекорды

В цирке артисты шоу установили свои личные рекорды в рамках акции.

Источник: Аргументы и факты

В преддверии Всемирного дня цирка в филиалах Российской государственной цирковой компании стартовал уникальный цирковой флешмоб «Парад рекордов». Масштабная всероссийская акция призвана популяризировать цирковое искусство и привлечь внимание к рекордам и достижениям мастеров циркового дела.

Всемирный день цирка — праздник всех поклонников этого ни с чем не сравнимого искусства, который ежегодно отмечается в третью субботу апреля. Этой весной цирки страны устроили настоящий «Парад рекордов». В течение месяца артисты программ в филиалах Росгосцирка демонстрируют свои непревзойденные способности и то, как современный цирк умеет удивлять и восхищать!

«Парад рекордов», впервые организованный в 2022 году, стал настоящим триумфом мастерства и смелости. Артисты Росгосцирка и приглашенные рекордсмены со всей страны представили уникальные трюки, многие из которых претендуют на попадание в Книгу рекордов России и Гиннесса. От сложнейших акробатических номеров до невероятных силовых и эквилибристических трюков.

Владивостокский цирк не стал исключением, на манеже цирка 11 и 12 апреля поставили рекорды артисты шоу «Шоколадная фабрика». Артист номера на першах Георгий Суров поставил рекорд, сделав трюк — заднее сальто на першах.

Воздушная гимнастка Екатерина Шустова установила личный рекорд — разъезд шпагат на незакрепленных полотнах. Канатоходка Ольга Рожковская тоже установила свой личный рекорд — шпагат без лонжи.

Почетными гостями представления стали рекордсмены Книги рекордов Гиннесса и яркие участники шоу «Суперниндзя». Почетными грамотами и кубками были награждены Анатолий Долецкий — обладатель семи мировых рекордов, Дмитрий Якухный — мировой рекорд 100 км вокруг кровати, поставленный во время ковидных ограничений, Владислав Артемов — водолаз и участник шоу «Суперниндзя».

«Парад рекордов» — это настоящее путешествие по миру циркового искусства, где в каждом городе открывают новые грани таланта и артистической отваги, заставляя вас поверить в невозможное.