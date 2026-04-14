Уже более 1,2 млн россиян привились от клещевого вирусного энцефалита

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В России свыше 1,2 млн человек сделали прививку от клещевого вирусного энцефалита.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В России свыше 1,2 млн человек сделали прививку от клещевого вирусного энцефалита.

Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора, с начала сезона в связи с укусами клещей в медицинские организации обратилось более 6 тыс. человек.

Наибольшее количество укусов зарегистрировано в Краснодарском и Ставропольском краях, в Республике Крым, в Ростовской, Липецкой, Челябинской, Ленинградской, Московской, Костромской, Воронежской, Самарской и Омской областях, а также в Москве и Санкт-Петербурге.

В целях профилактики проводится акарицидная обработка территорий: в 30 регионах России уже обработано свыше 4,3 тыс. гектаров.

Специалисты напоминают, что важно не забывать об индивидуальной защите от клещей — использовании репеллентов и инсектоакарицидных средств, а также ношении специальной защитной одежды.

