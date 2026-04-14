С начала года с территории большого Красноярска отловили 455 собак

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Из почти полтысячи собак 96 отловили в посёлке Солонцы, ставшем частью большого Красноярска. Сейчас эта территория находится на особом контроле у бригад отловщиков. С начала года туда выезжали более 200 раз.
Работой с бездомными собаками в Красноярске сейчас занимаются две организации — ИП Полякова и ООО «Берег». Услуги по муниципальному контракту оказывает также КГКУ «Берёзовский отдел ветеринарии».
Жалобы от жителей города круглосуточно принимаются по телефону 223−85−05. Диспетчеры незамедлительно передают такие сигналы для формирования планов-заданий бригадам отлова. Они отрабатываются в течение 24 часов.
Собак отлавливают гуманным способом и доставляют в пункт временного содержания. Там животные находятся 20 дней. За это время их осматривают, проводят освидетельствование на наличие признаков агрессивности. Если агрессивность не фиксируется, собаку стерилизуют, лечат, ставят прививку от бешенства и отпускают в среду обитания с биркой на ухе. Считается, что таким образом можно естественным способом сократить количество уличных животных, сообщает мэрия.
Если агрессивность собаки в пункте временного содержания подтверждается, то в среду обитания её не выпустят. Она остается в приюте на 30 дней, в течение которых ей ищут новых владельцев. Сейчас такая работа ведётся особенно активно.
Такие животные могут жить в приютах, квартирах, домах, на частных территориях, но в среду обитания их выпускать нельзя. В случае обнаружения подобных фактов, забравшего также ждёт штраф, а в отдельных случаях — уголовная ответственность. Если собаку за 30 дней не заберут, то по закону животное необходимо усыпить.
Животных с бирками подрядчики могут отловить, только если они проявляют агрессию.