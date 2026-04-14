США ожидают дальнейшего роста цен на нефть

Соединённые Штаты ожидает дальнейший рост цен на нефть. С таким прогнозом выступил глава Минэнерго этой страны Крис Райт.
«Мы увидим высокие цены на энергоносители, знаете. Может быть, даже увидим рост. Пока проход судов через Ормузский пролив не достигнет ощутимого показателя. К тому времени, вероятно, цена станет пиковой. Вероятно, в течение следующих нескольких недель», — сказал о во время экономической конференции в Вашингтоне.
При этом министр пообещал, что Белый дом в этой связи будет делать «креативные» вещи для контроля цен и предупредил, что прежде, чем начать снижаться, цена на бензин в США ещё повысится.
Накануне президент США Дональд Трамп допустил, что цены на топливо в Соединенных Штатах могут вырасти еще больше к промежуточным выборам в Конгресс, которые запланированы на ноябрь 2026 года.
При этом рейтинг Трампа рекордно упал из-за дорожающего бензина на фоне войны в Иране.
Напомним, в конце марта цены на бензин в США достигли 4 долларов за галлон впервые с 2022 года.