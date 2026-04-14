Правила подсчета стажа для назначения пенсии многодетным изменятся

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Правила подсчета страхового стажа для назначения пенсий изменится в России для родителей близнецов, многодетных семей и граждан, проживающих в сельской местности. Об этом говорится в постановлении правительства, с которым ознакомился ТАСС.
Согласно документу, изменения затрагивают порядок учета периодов ухода за детьми. В частности, исключается ограничение, по которому такие периоды засчитывались в стаж не более чем за шесть лет в общей сложности.
Кроме того, уточняется порядок учета стажа для родителей в случае многоплодной беременности. Периоды ухода за каждым ребенком до достижения им возраста полутора лет будут суммироваться с учетом фактической продолжительности.
Также внесены изменения в правила исчисления стажа, дающего право на повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии. В частности, в документ добавляется положение о включении в такие категории лиц, проживающих в сельской местности.