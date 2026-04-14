Синоптик Ильин: в Москве к концу недели потеплеет до +15

Температура воздуха в Москве на предстоящей неделе может прогреться до +15 градусов, сообщил aif.ru синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
«Температура воздуха в понедельник и вторник — 13 и 14 апреля — будет находиться в пределах +7…+12 градусов, со второй половины недели ожидается +9…+14 градусов. При прояснениях местами воздух может и до +15 градусов прогреваться», — пояснил специалист.
Синоптик добавил, что в ближайшие дни ветер в столичном регионе будет довольно плотным.
«Ветер в ближайшие дни, вплоть до среды, будет плотным, северным, примерно 5−10 метров в секунду. Завтра ветер будет усиливаться до 10−15 метров в секунду», — отметил Ильин.
