Подан новый иск к экс-ректору ВГУЭС Лазареву и экс-прокурору края Василенко

Генпрокуратура России подала новый иск о конфискации имущества, связанного с бывшим ректором ВГУЭС и экс-депутатом Заксобрания Приморья Геннадием Лазаревым и бывшим прокурором края Валерием Василенко. Речь идёт об очередной попытке изъять в пользу государства активы, происхождение которых власти считают коррупционным.
Как пишет KONKURENT.RU со ссылкой на материалы Ленинского районного суда Владивостока, в деле фигурируют сам Лазарев, Василенко, их родственники и несколько фирм, среди них ООО «Иммобилиаре», «Аванта» и «Одиссей». Суд по ходатайству прокуратуры арестовал дома, участки, доли в компаниях, деньги на счетах и заблокировал любые сделки с 173 объектами недвижимости, а также с акциями АО «Восточная верфь», пакет которой Лазарев ранее контролировал.
Эти меры стали продолжением громкого решения, которое суд принял в феврале этого года: тогда государству передали десятки тысяч акций «Восточной верфи» и более 250 объектов недвижимости — всего около 265 единиц имущества, оформленных на Лазарева, его семью, девять связанных компаний и Василенко, за которым числились 34 объекта.
Следствие утверждает, что, возглавляя ВГУЭС, Лазарев создал и руководил группой, которая с конца 1990‑х до 2024 года выводила деньги вуза, Минобрнауки, активы «Восточной верфи». Ущерб, по материалам дела, превышает 690 млн руб., а общие требования государства по отдельным искам по этому коррупционному комплексу оцениваются уже более чем в 2 млрд руб., при том что сам Лазарев признан банкротом с долгами свыше 3 млрд руб.
Параллельно в Первомайском районном суде Владивостока рассматривается дело о хищении имущества и акций «Восточной верфи» на сумму свыше 15 млн руб. в отношении экс-директора завода Олега Зубахина, его советника Сергея Кралевича, Виталия Широкова по прозвищу «Монгол» и юриста Яны Поливоды. Эпизоды, связанные с Лазаревым, выделены отдельно.