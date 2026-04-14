На островах у Хабаровска из-за возгораний выставили пожарные посты

На островах Хабаровска расположены в том числе бесхозные дачные участки, любое возгорание может привести к масштабным палам сухой травы. Спасатели и пожарные совместно с администрацией Хабаровска организовывают временные пожарные посты на островах в шестой раз. Возгорания оперативно выявляются, что позволяет предупредить их распространение на большие площади, ликвидировать угрозу ландшафтных пожаров. Дежурство продлится до стабилизации пожароопасной обстановки.