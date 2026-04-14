На островах у Хабаровска из-за возгораний выставили пожарные посты

ХАБАРОВСК, 14 апреля. /ТАСС/. Временные пожарные посты выставлены на островной части Хабаровска, где расположены дачи, из-за риска возгораний. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
«С наступлением тепла возрастает риск возникновения ландшафтных пожаров на островных территориях краевого центра. В целях предупреждения огненных ЧП временные пожарные посты МЧС России выставлены на островах Кабельный, Дачный и Большой Уссурийский», — говорится в сообщении.
Вертолет Ми-8 четырьмя рейсами доставил на острова мобильные группы спасателей и пожарных со всем необходимым оборудованием и техникой. У специалистов есть квадроциклы с прицепами, шанцевый инструмент, ранцевые огнетушители, имущество для жизнеобеспечения в полевых условиях.
На островах Хабаровска расположены в том числе бесхозные дачные участки, любое возгорание может привести к масштабным палам сухой травы. Спасатели и пожарные совместно с администрацией Хабаровска организовывают временные пожарные посты на островах в шестой раз. Возгорания оперативно выявляются, что позволяет предупредить их распространение на большие площади, ликвидировать угрозу ландшафтных пожаров. Дежурство продлится до стабилизации пожароопасной обстановки.
Первые лесные пожары в Хабаровском крае зарегистрировали в начале апреля. Периодически возникают палы травы, в том числе на островах.