Новые перевозчики выйдут на маршрут № 98 в Красноярске с 15 апреля

На линию «ЛДК — РУСАЛ» выйдут два новых подрядчика, заключивших контракты по итогам торгов. Об этом сообщил мэр Красноярска Сергей Верещагин. На маршруте будет работать 12 автобусов, часть из них — большой вместимости.
Глава города отметил, что жалобы на нестабильную работу одного из самых востребованных направлений, связывающего густонаселённые районы, поступали с начала года. Прежний перевозчик явно не справлялся с обязанностями.
«Поручил держать на контроле, как новые перевозчики будут соблюдать график выпуска подвижного состава и расписание», — подчеркнул Верещагин.
Ранее мы сообщали, что движение большегрузов ограничили в Красноярском крае с 13 апреля.