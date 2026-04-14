Предстоящие майские праздники станут самыми короткими за восемь лет

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Предстоящие майские праздники станут для россиян самыми короткими за последние восемь лет.
Об этом рассказал РИА Новости руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин: «В этом году майские праздники окажутся менее продолжительными, чем за последние восемь лет, потому что на май дополнительно не переносились никакие выходные с новогодних каникул, как это часто бывает».
Так, первая часть майских праздников продлится с 1 мая по 3 мая — с пятницы по воскресенье. Вторая — с 9 по 11 мая — с субботы по понедельник, так как на последний день переносится выходной.
В сумме в мае россиян, работающих на условиях пятидневки, ждет 19 рабочих и 12 нерабочих дней.