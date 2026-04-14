Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омичам станет сложнее добиться рассмотрения кассационной жалобы на решение суда

Порядок рассмотрения кассационных жалоб изменится.

Источник: Комсомольская правда

С 10 мая в Омской области, как и по всей стране, изменится порядок обжалования вступивших в законную силу решений мировых судей. Нововведение распространяется на все дела, рассматриваемые этими судами: уголовные, административные и гражданские.

Первое и самое главное изменение — выборочность рассмотрения кассационных жалоб. На данный момент суд кассационной инстанции рассматривает все жалобы без исключения, оформленные должным образом и поданные в определенные законом сроки. После 10 мая кассационные жалобы будут проходить предварительный отбор, в результате которого далеко не каждое обращение дойдет до суда. Таким образом, добиться рассмотрения кассационной жалобы омичам станет сложнее.

Второе новшество — смена кассационного органа. Сейчас жалобы на вступившие в законную силу решения судов Омской области рассматривает Восьмой кассационный суд общей юрисдикции в Кемерово. После 10 мая их будут рассматривать президиумы Омского областного суда.

Важный нюанс — на кассационные жалобы, поданные до 10 мая, будет распространяться старый порядок судопроизводства.

Кассационные жалобы больше не будут подавать в кассационные суды — их начнут рассматривать президиумы региональных судов.