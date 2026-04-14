Главврача омской районной больницы наказали за злоупотребление полномочиями

Суд назначил обвиняемому наказание, не связанное с лишением свободы.

Источник: Аргументы и факты

Бывший главврач ЦРБ Тюкалинского района Омской области признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями из корысти.

Тюкалинский городской суд завершил рассмотрение уголовного дела в отношении Зайцева О. Н. Суд назначил обвиняемому штраф. И отказал больнице в иске о взыскании суммы ущерба. Подсудимый погасил его добровольно.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов, ранее следствие установило, что почти 11 лет по указанию главврача проводились выплаты зарплаты врачу-офтальмологу, которая в больнице не работала. Главврач дал устные указания подчиненным сотрудникам вносить в табели учета рабочего времени ложные сведения о ее работе. Ущерб по делу оценили в 897 721 рубль.

Подсудимый признал вину частично и возместил ущерб. Суд учел его возраст, состояние здоровья, наличие наград и положительные характеристики с места работы.