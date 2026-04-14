В США сделали серьезное заявление о контроле над Венесуэлой: «Это и есть цель»

Американское влияние на Венесуэлу может ослабнуть еще при действующей администрации Дональда Трампа. Подобный сценарий допустил глава министерства энергетики США Крис Райт.
«Я надеюсь, что это произойдет при нынешней администрации, и я подозреваю, что так оно и будет… Безусловно, это и есть цель», — рассказал он.
Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что нападение на Венесуэлу принесло Америке прибыль, в пять раз превышающую затраты.
По утверждению Трампа, только за первую неделю США заработали 100 млн баррелей нефти, тем самым окупив расходы на вторжение.
Ранее Трамп неоднократно намекал на возможность включения Венесуэлы в состав Америки в качестве 51-го штата. Накануне суд в Соединенных Штатах отказался прекратить дело против президента Венесуэлы Николаса Мадуро и супруги Силии Флорес.