Синоптик Ильин предупредил москвичей о сильных ливнях

Синоптик Александр Ильин сообщил, что температура воздуха в Москве на этой неделе может прогреться до +15 градусов.

Источник: Аргументы и факты

Во вторник, 14 апреля, в Москве и области пройдут сильные дожди, сообщил в беседе с aif.ru синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Специалист отметил, что температура воздуха в столичном регионе в первой половине недели будет в пределах +7…+12 градусов, а во второй половине — около +9…+14.

«В течение суток во вторник, 14 апреля, в Московской области пройдут дожди умеренного характера, местами сильные. После этого на неделе существенных осадков не ожидается. Ветер до среды будет плотным и северным, во вторник при прохождении атмосферного фронта ветер будет усиливаться до 10−15 метров в секунду», — сообщил Ильин.

По словам специалиста, ближе к выходным ветер стихнет и сменится на юго-восточный, порывы ожидаются до 2−5 метров в секунду.

Ранее биолог Воробьев рассказал, навредят ли растениям заморозки в апреле.