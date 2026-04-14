Синоптик Ильин предупредил москвичей о сильных ливнях

Во вторник, 14 апреля, в Москве и области пройдут сильные дожди, сообщил в беседе с aif.ru синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
Специалист отметил, что температура воздуха в столичном регионе в первой половине недели будет в пределах +7…+12 градусов, а во второй половине — около +9…+14.
«В течение суток во вторник, 14 апреля, в Московской области пройдут дожди умеренного характера, местами сильные. После этого на неделе существенных осадков не ожидается. Ветер до среды будет плотным и северным, во вторник при прохождении атмосферного фронта ветер будет усиливаться до 10−15 метров в секунду», — сообщил Ильин.
По словам специалиста, ближе к выходным ветер стихнет и сменится на юго-восточный, порывы ожидаются до 2−5 метров в секунду.
