С наступлением тепла возрастает риск возникновения ландшафтных пожаров на островных территориях краевого центра. В целях предупреждения огненных ЧП временные пожарные посты МЧС России выставлены на островах Кабельный, Дачный и Большой Уссурийский. Вертолёт Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России 4 рейсами доставил туда мобильные группы поисково-спасательного отряда (с. Ракитное) и Специализированной пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, сообщает пресс-служба ведомства.
«В арсенале спасателей и пожарных есть всё необходимое для обеспечения мониторинга обстановки, движения по пересеченной местности и оперативного реагирования, в том числе квадроциклы с прицепами, шанцевый инструмент, ранцевые огнетушители, имущество для жизнеобеспечения в полевых условиях», — говорится в сообщении.
На трех островах Хабаровска выставили временные пожарные посты МЧС России. Фото: Предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Как сообщил старший группы ПСО ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Андрей Шадрин, две группы по 4 человека поисково-спасательного отряда будут обеспечивать мониторинг пожароопасной обстановки на островах Кабельный и Дачный во взаимодействии с местными жителями.
«Аэромобильная группировка СПСЧ в составе 4 человек будет нести дежурство на острове Большой Уссурийский. Взаимодействие с местным населением давно налажено, так как не в первый раз туда отправляемся, нас там знают и это помогает всем вместе оберегать остров от бед», — отметил старший группы СПСЧ ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Андрей Понкратенко.
На островах Хабаровска имеются бесхозные дачные участки, поэтому любое возгорание может привести к масштабным палам сухой травы. Шестой раз Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю совместно с администрацией города Хабаровска организовывают выставление временных постов на островных территориях для обеспечения безопасности их постоянных жителей и приезжающих на сезон дачников. Во взаимодействии с ними мобильные группы спасателей и пожарных оперативно выявляют возгорания, что позволяет предупредить их распространение на большие площади, ликвидировать угрозу масштабных ландшафтных пожаров.
Дежурство спасателей и пожарных на островных территориях Хабаровска продлится до стабилизации пожароопасной обстановки.