Опасная забава: детей заметили на льду Ангары в Иркутске

IrkutskMedia, 14 апреля. Детей заметили на льду Ангары в Иркутске. Ребята не просто вышли на хрупкий лед — они активно ходили и прыгали по нему, по всей видимости, проверяя на прочность. Данные действия являются опасными — МЧС призывают граждан не нарушать запрет выезда и выхода на весенний лед. Ледовая обстановка остается сложной на фоне повышения среднесуточных температур.
Напомним, что в Сибири зимой 2025−2026 25 человек, в том числе пятеро детей, погибли, провалившись под лед. Начальник ГУ МЧС России по региону Вячеслав Федосеенко уточнил, что в Иркутской области подтвердили восемь погибших, еще четыре человека пропали без вести.