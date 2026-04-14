Опасная забава: детей заметили на льду Ангары в Иркутске

IrkutskMedia, 14 апреля. Детей заметили на льду Ангары в Иркутске. Ребята не просто вышли на хрупкий лед — они активно ходили и прыгали по нему, по всей видимости, проверяя на прочность. Данные действия являются опасными — МЧС призывают граждан не нарушать запрет выезда и выхода на весенний лед. Ледовая обстановка остается сложной на фоне повышения среднесуточных температур.