В Новосибирске больше недели ищут пропавшего 20-летнего парня

В Новосибирске пропал 20-летний Кирилл Ширяев. Его местонахождение неизвестно с 6 апреля. Родные забили тревогу и обратились в поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».
В ориентировке указано, что рост молодого человека составляет 182 сантиметра. Он худощавого телосложения. У него черные волосы и карие глаза. В день пропажи был одет в черную толстовку, темно-серые джинсы, серые кроссовки. С собой была черная сумка.
— Нуждается в медицинской помощи, — указали волонтеры.
Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении пропавшего парня, просят сообщить об этом в службу 112 или по телефону горячей линии отряда: 8−800−700−54−52.