Под миномётным огнём ефрейтор Хафизов восстановил БМП и движение колонны

Военнослужащий учебного центра Восточного военного округа, дислоцированного в Хабаровском крае, ефрейтор Артур Хафизов выполнял задачи по обеспечению ремонта техники в ходе оборонительных боёв на Запорожском направлении.
Во время выдвижения колонны к передовым позициям боевая машина пехоты одного из мотострелковых подразделений получила повреждения аккумуляторной системы в результате обстрела со стороны украинских вооружённых формирований. Из-за этого техника потеряла возможность самостоятельного запуска двигателя и заблокировала движение колонны.
Ефрейтор Хафизов получил задачу выдвинуться к повреждённой БМП на штатной ремонтной машине. В это время противник продолжал вести миномётный огонь по району, пытаясь осложнить эвакуацию и восстановление техники.
Несмотря на обстрел, военнослужащий оперативно заменил повреждённые аккумуляторы и восстановил электропитание боевой машины. После запуска двигателя он убедился в исправности систем и доложил командиру о готовности техники к дальнейшему движению.
Колонна продолжила движение к передовым позициям без задержек.
За проявленные мужество, стойкость и профессионализм ефрейтор Артур Хафизов представлен к награждению медалью Жукова.