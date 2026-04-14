Под миномётным огнём ефрейтор Хафизов восстановил БМП и движение колонны

Военнослужащий вернул технику к работе и обеспечил продвижение подразделения в зоне боевых действий.

Военнослужащий учебного центра Восточного военного округа, дислоцированного в Хабаровском крае, ефрейтор Артур Хафизов выполнял задачи по обеспечению ремонта техники в ходе оборонительных боёв на Запорожском направлении.

Во время выдвижения колонны к передовым позициям боевая машина пехоты одного из мотострелковых подразделений получила повреждения аккумуляторной системы в результате обстрела со стороны украинских вооружённых формирований. Из-за этого техника потеряла возможность самостоятельного запуска двигателя и заблокировала движение колонны.

Ефрейтор Хафизов получил задачу выдвинуться к повреждённой БМП на штатной ремонтной машине. В это время противник продолжал вести миномётный огонь по району, пытаясь осложнить эвакуацию и восстановление техники.

Несмотря на обстрел, военнослужащий оперативно заменил повреждённые аккумуляторы и восстановил электропитание боевой машины. После запуска двигателя он убедился в исправности систем и доложил командиру о готовности техники к дальнейшему движению.

Колонна продолжила движение к передовым позициям без задержек.

За проявленные мужество, стойкость и профессионализм ефрейтор Артур Хафизов представлен к награждению медалью Жукова.