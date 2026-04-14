Звезда СССР по гандболу вытаскивает раненых из-под обстрелов под Курском

Ее мама в 16 лет разгружала вагоны с углем в горящем Сталинграде. Ей самой как спортсменке предлагали французское гражданство за игру в гандбольных клубах Европы. Она отказалась. А потом впервые надела бронежилет и уехала в курское приграничье, где небо грязно-черное от летающих дронов. Корреспондент «РГ» встретила женщину-добровольца с позывным Чайка из бригады «Барс-Курск» прямо на боевом задании. Теперь звезда СССР по гандболу вытаскивает раненых из-под обстрелов.
Небо в «птицах».
Она мастер спорта СССР по гандболу с 1987 года. Сидит передо мной в камуфляже. Невысокая (рост 160 сантиметров), с короткой стрижкой. Умные глаза. Спокойный голос женщины, которая повидала всякое.
— В курском приграничье ситуация, мягко сказать, непростая, — произносит Чайка. — Небо в «птицах». Дроны летают стаями.
Она только что прошла очередные учебные сборы военных медиков в Курске. Училась пару дней и снова уехала в Кореневский район. Это в приграничье. Там их пункт временной дислокации (ПВД) «Барс-Курска». Оттуда до границы с Украиной — 22 километра.
— Позавчера ночью пытались разбить наши позиции. Бойца ранили. А недавно рядом с нами в поселок Снагость в Курской области прилетел с огромной скоростью — почти 150 километров в час — украинский FPV-дрон «Марсианин», такое у него название, — рассказывает она.
Чайка достает телефон. Листает сводки: угроза БПЛА, поврежденные тракторы, комбайны, деревенские автобусы. Сегодня без жертв — повезло.
— Я больше скажу, — добавляет она. — В 2024 году, когда ВСУ зашли в приграничье, они просто танк подогнали и стреляли по деревням. Дорогу, по которой гражданские убегали, тогда тоже обстреливали, жители называли ее дорогой смерти. Они мне потом рассказывали. Я это не могу забыть. И не хочу. Чтобы помнить, за что воюем.
Спрашиваю Чайку: а вы там были в 2024-м?
— Нет. Я зашла добровольцем в 2025-м, когда начала службу.
Мама жила в Сталинграде.
Чайка — это ее позывной. Настоящее имя — Лариса Сукачева. Родом из Волгограда, бывшего Сталинграда.
— Почему я пошла на СВО? — переспрашивает она. — Я родилась в героическом городе.
Папа Чайки воевал в Великую Отечественную. Мама Ираида Алексеевна была труженицей тыла.
— Моей маме было 16 лет, когда ее отправили разгружать вагоны с углем. Все для фронта. Шестнадцатилетняя девчонка! Она трудилась. А после войны еще 40 лет проработала на судоремонтном заводе в Волгограде фрезеровщицей.
Чайка замолкает. Вспоминает маму и Родину-мать.
— Я с молоком матери это впитала. Когда ездила по Европе, играла в гандбол, всегда тянуло домой, в Волгоград. На место ожесточенных боев 1942 — 1943 годов, на Мамаев курган. Это как в храм зайти. Там своя атмосфера. Там заряжаешься от Родины.
Победы в еврокубках.
1980 год. В ее волгоградскую школу пришел детский тренер по гандболу Алешечкин Владимир Петрович. Положил в девичью руку гандбольный мяч.
— Все, — улыбается Лариса. — С тех пор меня затянуло в гандбол.
Уже через год она выиграла юношеский кубок «Стремительный мяч». В 17 лет стала мастером спорта СССР. После школы ее пригласили в Краснодар, в команду Высшей лиги. Она взяла бронзу в чемпионате СССР. Потом — Кубок обладателей кубков (главное первенство среди европейских гандбольных клубов), там тоже взяла призовое место.
— Я мелкая была, невысокая. Но юркая, быстрая. Играла с душой. Кайфовала.
Дальше — Молдавия (клуб «Кишинев»), Болгария (клуб «Хасково»), Словакия (клуб «Банска Быстрица»). Играла за европейские клубы. Ее брали как легионера. В 90-е годы она получала такую зарплату за соревнования, что «за один тур и игровой сезон могла купить себе машину». По тем временам получала огромные деньги.
А потом поступило предложение из Франции.
Франции сказала нет.
— Мне предлагали принять французское гражданство. Прямо говорили: «Хочешь — поедешь, поиграешь во французском клубе, получишь паспорт, будешь жить». Контракт, новый клуб, все серьезно, — вспоминает Чайка.
Она помолчала секунду.
— Я сказала: «Нет. Россия — моя страна». Тренер удивился: «Ты что, дура?» А я пожала плечами: «Может быть. Но так надо».
Потом у спортсменки была травма колена, операция, завершение карьеры в 27−28 лет. Вернулась Волгоград, поступила в юридический институт. Работала в службе судебных приставов в Волгограде, Москве, Люберцах. Снова вернулась домой. И тут началась война.
Доброволец в 56 лет.
В 2022 году Лариса Сукачева стала волонтером. Возила гуманитарку в Донецк, Мариуполь, Запорожье, помогала волонтерской группе «Север с нами». Такое название — в честь погибшего на спецоперации мужа основательницы группы, ее зовут Мария Битюцкая, а у него был позывной Север.
Чайка прошла курсы младшей медицинской сестры по уходу за больными. Пошла в добровольческую бригаду «Барс — Курск».
— Мне дали армейскую броню, каску, автомат АК-74. Я не знала, как к нему подойти правильно, с какой стороны. Меня научили.
Сейчас у Чайки должность — старший санитар отделения сбора и эвакуации раненых. Что входит в ее обязанности? Поиск раненых бойцов. Наложить жгут, повязку, обезболивающее уколоть. И главное, чтобы ее боец «не вытек» до приезда медиков. Чтобы не погиб на передовой. При серьезном ранении кровь вытекает за 40 секунд, если не пережать рану. Но всякое бывает. Особенно в приграничье.
Женщины на войне.
Чайка показывает фото. На снимке несколько женщин в камуфляже на фоне пограничного столба.
— Вот мы. Есть немного женщин в бригаде «Барс-Курск». Кто-то повар, кто-то в штабе сидит. Но те, кто на боевой работе, в основном медики. Вот на фотографии подруга с позывным Рысь. Она была ветеринарным врачом в прошлом. Сейчас воюет медиком в селе Калиновка, примерно в 15 километрах от границы. У Рыси сын воевал и погиб на СВО. В 22 года.
Чайка поправляет бронежилет. Ей выдали армейский броник «Купол» — тяжеловат: две плиты на груди по восемь килограммов, плюс вся амуниция — под 30 килограммов веса.
— На полигонах первые три дня думала: упаду и не встану. Трудная работа. Но прошла девять курсов на полигоне. Да, мне сейчас 57, но возраст — это цифры в паспорте.
«Вставай, страна огромная!».
— Я не считаю себя героиней, — говорит Чайка. — Ребята на самом «передке», в самой красной зоне (линия боевого соприкосновения уже в 5 — 10 километрах от позиций «Барс — Курска»). Там смерть с косой ходит и косит людей. А я просто делаю свою работу.
Сейчас имя Лариса редкое, с древнегреческого оно переводится как «чайка», поэтому такой позывной. В Греции, кстати, есть город-курорт Лариса.
У нашей Ларисы 38-й размер ноги, как у той заморской Дюймовочки. Но наша Дюймовочка таскает 30-килограммовую броню, отказывается от французских паспортов и вытаскивает людей из-под атаки дронов. Она могла бы жить в Париже или Греции, играть за иностранные гандбольные клубы, а работает в «Барс-Курске» и спасает жизни.
Она смотрит на часы. Скоро выезд на передовую, где не только мужчины воюют. Когда стране плохо, встают все. Как в Великую Отечественную. Вставай, страна огромная! Страна — это женщины и мужчины.
Меньше чем через месяц — праздник 9 Мая. И где-то в Волгограде, на Мамаевом кургане, снова будут стоять люди на параде. Может быть, Чайка вспомнит свою маму Ираиду Алексеевну, которая в 16 лет разгружала вагоны с углем для фронта. И тихо скажет: «Мама, я здесь. Я продолжаю. Наше дело».