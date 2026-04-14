Ефрейтор Артур Хафизов под миномётным огнём восстановил на СВО повреждённую БМП

Военнослужащий Восточного военного округа из Хабаровского края ефрейтор Артур Хафизов под миномётным огнём восстановил аккумуляторы повреждённой БМП и обеспечил движение колонны, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Военнослужащий учебного центра военного округа, дислоцированного в Хабаровском крае, ефрейтор Артур Хафизов обеспечивал ремонт техники в ходе оборонительных боёв в районе населенного пункта на Запорожском направлении.
При выдвижении колонны к передовым позициям боевая машина пехоты одного из мотострелковых подразделений получила повреждения аккумуляторной системы в результате обстрела со стороны украинских вооружённых формирований. Техника остановилась и заблокировала ход колонны.
Получив команду выдвинуться к повреждённой БМП, ефрейтор Хафизов на штатной ремонтной машине прибыл к месту ЧП. Противник продолжал вести миномётный огонь, стремясь затруднить эвакуацию техники.
Несмотря на непрекращающийся обстрел, военнослужащий быстро заменил повреждённый аккумулятор, восстановив электропитание боевой машины.
После запуска двигателя Артур Хафизов убедился в работоспособности всех систем и доложил командиру о готовности техники. Колонна продолжила движение к передовым позициям.
За личное мужество, стойкость, преданность воинскому долгу и профессиональные действия ефрейтор Артур Хафизов представлен к награждению медалью Жукова.