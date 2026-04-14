Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ефрейтор Артур Хафизов под миномётным огнём восстановил на СВО повреждённую БМП

За быстрые и решительные действия он награждён медалью Жукова.

Источник: Хабаровский край сегодня

Военнослужащий Восточного военного округа из Хабаровского края ефрейтор Артур Хафизов под миномётным огнём восстановил аккумуляторы повреждённой БМП и обеспечил движение колонны, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Военнослужащий учебного центра военного округа, дислоцированного в Хабаровском крае, ефрейтор Артур Хафизов обеспечивал ремонт техники в ходе оборонительных боёв в районе населенного пункта на Запорожском направлении.

При выдвижении колонны к передовым позициям боевая машина пехоты одного из мотострелковых подразделений получила повреждения аккумуляторной системы в результате обстрела со стороны украинских вооружённых формирований. Техника остановилась и заблокировала ход колонны.

Получив команду выдвинуться к повреждённой БМП, ефрейтор Хафизов на штатной ремонтной машине прибыл к месту ЧП. Противник продолжал вести миномётный огонь, стремясь затруднить эвакуацию техники.

Несмотря на непрекращающийся обстрел, военнослужащий быстро заменил повреждённый аккумулятор, восстановив электропитание боевой машины.

После запуска двигателя Артур Хафизов убедился в работоспособности всех систем и доложил командиру о готовности техники. Колонна продолжила движение к передовым позициям.

За личное мужество, стойкость, преданность воинскому долгу и профессиональные действия ефрейтор Артур Хафизов представлен к награждению медалью Жукова.