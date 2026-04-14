За прошедшие сутки в Красноярском крае потушено десять пожаров

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске на улице Борисова произошел пожар в квартире многоэтажного жилого дома.
Огонь повредил два балкона и имущество в одной из квартир. До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 22 человека, в том числе 14 детей. Пострадавших нет. На месте работали 32 человека и 10 единиц техники. Предварительная причина — короткое замыкание электропроводки.
В поселке Балахта загорелось нежилое здание. Пожар ликвидировали на площади около 30 квадратных метров. В тушении участвовали 23 человека и пять единиц техники. Предварительная причина — неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц, сообщили в краевом МЧС.