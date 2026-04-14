Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шокирующее интервью: Собчак сочла Красовского в алкогольном опьянении

В новом выпуске своего YouTube-канала журналистка Ксения Собчак обвинила экс-директора вещания русскоязычного канала Russia Today (RT) Антона Красовского в состоянии алкогольного опьянения во время интервью.

В новом выпуске своего YouTube-канала журналистка Ксения Собчак обвинила экс-директора вещания русскоязычного канала Russia Today (RT) Антона Красовского в состоянии алкогольного опьянения во время интервью. Запись диалога, который вызвал широкий резонанс, уже доступна для просмотра.

Сразу после завершения беседы Собчак открыто заявила Красовскому о его состоянии и попросила его дыхнуть на неё, чтобы подтвердить свои подозрения. «Я выпил один бокал перед интервью», — признался Красовский, выполняя просьбу журналистки. Собчак, в свою очередь, отметила, что приходить на интервью в нетрезвом виде является неэтичным поведением. Она подчеркнула, что не допустит употребления алкоголя во время своих разговоров с гостями.

Этот инцидент стал частью более широкой дискуссии о профессионализме и этике в журналистике. В последние месяцы подобные случаи становятся все более актуальными, с недавними примерами задержания знаменитостей за вождение в нетрезвом виде и скандалами в общественных местах.

