Шокирующее интервью: Собчак сочла Красовского в алкогольном опьянении

В новом выпуске своего YouTube-канала журналистка Ксения Собчак обвинила экс-директора вещания русскоязычного канала Russia Today (RT) Антона Красовского в состоянии алкогольного опьянения во время интервью. Запись диалога, который вызвал широкий резонанс, уже доступна для просмотра.
Сразу после завершения беседы Собчак открыто заявила Красовскому о его состоянии и попросила его дыхнуть на неё, чтобы подтвердить свои подозрения. «Я выпил один бокал перед интервью», — признался Красовский, выполняя просьбу журналистки. Собчак, в свою очередь, отметила, что приходить на интервью в нетрезвом виде является неэтичным поведением. Она подчеркнула, что не допустит употребления алкоголя во время своих разговоров с гостями.
Этот инцидент стал частью более широкой дискуссии о профессионализме и этике в журналистике. В последние месяцы подобные случаи становятся все более актуальными, с недавними примерами задержания знаменитостей за вождение в нетрезвом виде и скандалами в общественных местах.
С Собчак же потребовали компенсацию за залив квартиры соседей.