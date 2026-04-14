В Перми 18 апреля пройдет общегородской субботник

18 апреля в Перми состоится масштабный городской субботник. К весенней уборке традиционно подключатся сотрудники администрации, предприятия, общественные организации и жители города.
Во всех точках, где будут проходить работы, организуют вывоз собранного мусора с помощью спецтехники.
Где пройдет уборка.
В Мотовилихинском районе субботник охватит всю территорию. Жители смогут привести в порядок дворы и прилегающие участки возле своих домов. Инвентарь можно получить в управляющих компаниях и ТСЖ либо использовать собственный.
В Ленинском районе начало работ запланировано на 10:00 по адресу: улица Сибирская, 10.
В Орджоникидзевском районе уборка стартует в 10:00. Планируется привести в порядок территорию между улицами Кавказская, Белозерская и Валежная, а также зону вдоль реки Амбарка.
В Свердловском районе работы начнутся в 10:00 на улице Краснофлотская, 17. Там же участникам выдадут необходимый инвентарь.
В Дзержинском районе с 10:00 займутся очисткой фасадов и закрашиванием граффити по адресам: Екатерининская, 177, Петропавловская, 97 и Татьяны Барамзиной, 54. Также ТОС «Парковый-5» проведет отдельный субботник на проспекте Парковый, 54 и 54/2 — начало в 12:00.
В Кировском районе уборка пройдет по всей территории округа. Жители будут приводить в порядок дворы и общественные пространства. Дополнительно отдельные акции состоятся в другие даты — например, 19 апреля в 12:00 ТОС «Налимиха» организует уборку детской площадки на улице Новосельская, 65.
В Индустриальном районе работы начнутся в 10:00. Сотрудники администрации займутся очисткой территории вдоль улицы Карпинского — от дома № 3 по улице Формовщиков до Карпинского, 64.
Весенняя уборка города уже идет.
В городе также продолжается комплексная весенняя очистка улиц после зимы. В этом году она началась раньше обычного — примерно на две недели.
Подрядные организации моют остановки, убирают грязь, пыль и следы реагентов, а также очищают элементы благоустройства. Для удаления загрязнений и граффити применяются аппараты высокого давления и специальные моющие средства. Остановочные павильоны регулярно освобождают от объявлений.
Одновременно приводят в порядок дороги и тротуары. В работе задействованы дорожные пылесосы и поливомоечная техника. Они очищают проезжую часть, ограждения и ливневую систему. Ежедневно в городе используется более 90 единиц спецтехники во всех районах.